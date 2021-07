Convoqué avec l’Equipe de France pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo dans quelques jours, Téji Savanier nourrit de belles ambitions.

Le milieu de terrain du Montpellier Hérault SC a confirmé son envie de ramener une médaille pour l’Equipe de France lors de cette compétition. « Si on va là-bas, on va essayer de rapporter une médaille. On ne va pas se mentir. On n’y va pas pour faire joli. C’est dans la tête de tout le monde de remplir cet objectif, » assure le joueur de Montpellier lors d’un point presse tenu ce mardi. La France se trouve dans le groupe A avec le Mexique, l’Afrique du Sud et le pays hôte, le Japon.