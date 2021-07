Première journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec les épreuves du football. Le Brésil débute parfaitement sa compétition avec une victoire 4-2 face à l’Allemagne.

L’homme du match a été sans aucune contestation possible, le buteur d’Everton à savoir Richarlison. Ce jeudi matin, il a inscrit un triplé pour une victoire 4 buts à 2 de sa sélection. Menés 3-0 à la mi-temps, les Allemands ont relevé la tête en inscrivant 2 buts par Amiri et Ache, avant que Paulinho à la 95e minute de jeu ne parte en contre pour offrir la victoire à son équipe 4 buts à 2. Entrée en lice parfaite pour la Seleçao qui prend la tête de son groupe à égalité de points avec la Côte d’Ivoire vainqueure de l’Arabia Saoudite 2 buts à 1.

BRÉSIL 🇧🇷 4-2 🇩🇪 ALLEMAGNE



Le Brésil s’impose pour ce premier match aux JO 2020.



⚽️ Richarlison

⚽️ Richarlison

⚽️ Richarlison

⚽️ Amiri

⚽️ Ache

Dans les autres matchs du jour, l’Argentine tombe 2-0 face à l’Australie tandis que dans ce même groupe C, c’est l’Egypte qui a tenu en échec l’Espagne 0-0. Groupe B et victoire de la Nouvelle-Zélande face à la Corée du Sud et succès de la Roumanie 1-0 contre le Honduras. Enfin, le Japon bat l »Afrique du Sud 1-0 dans le groupe A, celui de la France.