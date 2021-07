Sélectionneur de l’Equipe de France olympique, Sylvain Ripoll revient sur la défaite 4 buts à 1 de l’Equipe de France ce jeudi matin.

Le coach tricolore partage forcément beaucoup de déceptions après ce revers face à une belle équipe de Mexique. Voici ce qu’il a révélé. « On est évidemment déçu du résultat mais aussi du contenu. On aurait aimé jouer un match plus équilibré. Mais il aurait pour ça fallu être bien meilleurs et on doit reconnaître la qualité de cette équipe mexicaine. Pour rivaliser, on aurait dû faire un très gros match, ça n’a pas été le cas. Le score reflète bien la différence de niveau. On doit faire beaucoup mieux, on n’a pas bien récupéré le ballon, on n’a pas su se mettre dans le sens de la route, ni trouver les attaquants. » A-t-il affirmé devant les médias.

Avant de continuer : « La première chose c’est que maintenant il va falloir digérer cette déception. On n’a que deux jours, il n’y a pas de temps à perdre. On savait qu’on aurait des difficultés contre une équipe aussi mature collectivement. On doit essayer de reproduire ce qu’on a su faire contre la Corée du Sud et ce qu’on perçoit sur certaines séquences à l’entraînement. Il va aussi falloir élever le niveau individuel pour arriver à avoir un collectif plus performant et aller chercher un résultat contre l’Afrique du Sud.«