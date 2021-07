Anciens coéquipiers à Marseille et futurs au Mexique, Gignac et Thauvin feront tout pour ramener une médaille d’or du Japon avec les Bleus.

Nouveaux coéquipiers chez les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin se retrouveront dès cet été à Tokyo pour disputer les Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, les deux anciens Marseillais ont confié leur objectif commun : remporter la médaille d’or.

« Dès lors qu’on accepte de venir en équipe de France, on joue le truc à fond. On n’est pas là pour mettre les doigts de pied en éventail et profiter des installations olympiques. Nous, on s’en fout, on est des compétiteurs : on fera le max pour gagner », annonce Florian Thauvin. Même son de cloche du côté d’André-Pierre Gignac : « On a vraiment envie d’aller la chercher. Ce serait top d’aider la France à être parmi les pays les plus médaillés ».