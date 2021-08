C’est une finale plutôt inattendue dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Canada va défier la Suède pour le titre olympique en football féminin.

Les Canadiennes ont créée la sensation du jour en venant à bout des grandes favorites américaines ce lundi midi avec une victoire sur le score de 1 but à 0. C’est Jessie Fleming qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 74e minute de jeu et offert donc la finale à ses partenaires. Ces dernières affronteront l’équipe de Suède en finale. Avec une réalisation de Fridolina Rolfo au retour des vestiaires à la 46e minute, elles ont battu les Australiennes et tenteront de décrocher la médaille d’or dans ces Jeux Olympiques 2020. Les Etats-Unis joueront contre l’Australie pour le bronze.

Ce mardi, les demi-finales du tournoi masculin opposeront le Mexique au Brésil et le Japon à l’Espagne.