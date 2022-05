Prêté à l’Atletico de Madrid, Antoine Griemann n’aurait pas convaincu les Colchoneros qui ne lèveront pas son option d’achat. Le Français signera ainsi son retour au FC Barcelone au terme de la saison.

Véritable fiasco du FC Barcelone recruté pour 120 millions d’euros en juillet 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Blaugranas. Détenteur d’un salaire important, l’écurie catalane a tout tenté pour s’en débarrasser et l’a renvoyé chez les Colchoneros sous la forme d’un prêt avec option d’achat (40+5M€) en août dernier. Alors que l’on pensait que cette transaction n’était qu’un transfert déguisé, le Français pourrait ne pas s’éterniser à Madrid.

Selon les informations recueillies et dévoilées par la Cope, l’Atlético de Madrid n’a pas été convaincu par les performances du Français depuis son retour en début de saison. Avec buts et passes décisives en 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français a déçu et est bien loin de ses standards habituels. Des performances contrastées qui poussent ses dirigeants à prendre une décision irrévocable. Les Colchoneros n’auraient pas l’intention de prolonger son prêt. Antoine Griezmann devrait donc signer son grand retour au FC Barcelone au terme de la saison. Un retour particulièrement inattendu qui n’augure vraisemblablement rien de bon… Le Français est lié avec le Barça jusqu’en juin 2024.