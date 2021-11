Lewandoswski fait partie des favoris pour le Ballon d’or cette année. Mais va-t-il le remporter ? L’ancien directeur du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, met un bémol.

« J’espère que Lewandowski remportera le Ballon d’Or, mais malheureusement pour lui, la Pologne n’a pas les qualités nécessaires pour remporter des trophées. Lionel Messi a une chance, ou un joueur italien. J’ai vu Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini et je me suis dit : ‘’Quel âge ont-ils ?’’ Votre expérience est extraordinaire. Ils ont été phénoménaux à l’Euro, ils ont remporté le trophée presque seuls. », a-t-il déclaré comme le rapporte le média portugais A Bola.

Robert Lewandowski aura surtout beaucoup de concurrence pour cette édition du Ballon d’Or, où figurent notamment Karim Benzema, Lionel Messi ou encore Mohamed Salah (Liverpool).