Il n’y a pas que Cristiano Ronaldo qui pourrait quitter la Juventus cet été. Aaron Ramsey, milieu de terrain gallois a balancé une bombe après le match de l’Euro 2020 contre la Suisse (1-1).

« Les deux dernières saisons ont été frustrantes, pas seulement à cause des blessures, mais aussi pour pleins d’autres facteurs et beaucoup de changements auxquels je ne me suis pas adapté. Je vous faire tout mon possible pour quitter la Juventus et retourner dans un endroit où je me sens bien et je puisse retrouver la confiance dans mon football », a balancé Ramsey.