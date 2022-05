Koffi Djidji ne mâche pas ses mots. Le joueur de Torino, passé par le FC Nantes, est revenu sur cette période, sans langue de bois.

« À Nantes et avant dans ma carrière, je pense avoir perdu du temps. Et le fait de faire ma meilleure saison à 29 ans reflète un peu cela. Mais je regarde vers l’avant et je croque la vie à pleines dents. Pourquoi j’ai quitté le FCN ? Cela faisait un moment que j’étais à Nantes, il était temps pour moi de franchir un autre palier. Je sortais d’une bonne saison avec Sergio Conceiçao puis Claudio Ranieri. Je voulais découvrir autre chose et aussi un niveau d’exigence plus élevé avec la Serie A. J’avais besoin de passer par là pour gagner cette maturité, et pour un défenseur, le meilleur apprentissage, c’est l’Italie. Depuis que je suis parti, j’ai mûri : je me connais beaucoup mieux sur le plan physique. J’ai aussi changé d’agent. Ça m’a permis de connaître autre chose et de travailler avec des méthodes complètement différentes. Et je pense que cette manière de travailler me fait beaucoup de bien. Je dialogue beaucoup plus sur mes matches et je travaille avec un coach mental, j’ai aussi fait énormément de progrès sur ma nutrition. », a déclaré Djidji dans une interview accordée à Goal.