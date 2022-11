Mbappé confirme avoir eu une conversation avec Emmanuel Macron en début d’année pour discuter de son avenir au PSG.

Dans un entretien accordé au magazine américain Sports Illustrated, Kylian Mbappé (23 ans) a donné quelques détails de ses conversations avec le président de la République en début d’année, alors que le Real Madrid faisait le forcing pour arracher l’attaquant français au Paris Saint-Germain.

« Il y a eu quelques appels. C’était en décembre, janvier, février, mars… », plaisante le champion du monde. « Il [Macron] m’a appelé pour me dire : ‘Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d’écrire l’histoire ici. Tout le monde t’aime’. J’ai répondu que j’appréciais, parce que c’était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », se souvient Mbappé.