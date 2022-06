Controversé depuis son arrivée, Jérôme Boateng veut jouer et menace de quitter l’OL si son temps de jeu n’est pas assuré.

Recrue ambitieuse de l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, Jérôme Boateng s’est mué en véritable fiasco. Arrivé à cours de forme, l’international allemand n’est jamais parvenu à retrouver son niveau du Bayern Munich et n’a pas été capable de briguer une place de titulaire indiscutable dans le dispositif de Peter Bosz. Avec 27 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le vétéran de 33 ans souhaite être rassuré sur son futur temps de jeu. L’Allemand veut jouer ou quitter l’OL cet été.

« Jérôme a un contrat à Lyon et je n’ai parlé avec aucun club de Turquie. Son ambition pour lui-même et pour la prochaine saison est très élevée. Il veut jouer pour des titres, comme il se doit pour un champion du monde et double vainqueur de la Ligue des champions. La saison dernière il n’avait pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard. […] Nous ne voulons certainement pas répéter cela cette année. Jérôme travaille déjà de manière concentrée pour préparer la nouvelle saison. Néanmoins, il est intéressé par l’idée de quitter Lyon cet été. Il veut jouer régulièrement », a lancé son agent dans des propos relayés par Florian Plettenberg.