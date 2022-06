En prêt à Milan jusqu’en 2023, Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, a révélé à As qu’elle était la sensation de partager un vestiaire avec Zlatan Ibrahimovic. Dévoilant même ce qu’il doit faire pour éviter la mauvaise humeur de l’attaquant.

« Il a l’âge de mon père et il continue de faire la différence. Pour moi, il était et continue d’être comme un père dans le vestiaire. Cela m’aide beaucoup. Ça me rend la vie plus facile. Et oui, je lui passe toujours le ballon pour qu’il ne s’énerve pas. C’est un joueur incroyable et charismatique. Il aime gagner et travailler. Deviens un meilleur joueur en donnant le meilleur de toi », a lancé l’Espagnol de 22 ans.