Nouvelle sortie tonitruante contre le PSG du président de la Liga, Javier Tebas, dans un entretien accordé à L’Equipe.

Le bouillonnant patron du football professionnel espagnol ne digère toujours pas que le Paris Saint-Germain confisque à « son » championnat les plus grandes stars du monde : Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Son angle d’attaque est toujours le même : en tant que club-Etat, le PSG fausse la concurrence.

« On savait que pour que Mbappé reste au PSG, il faudrait le payer très cher. Mais connaissant Al-Khelaïfi, cela me paraît peu… Il n’a pas de limites pour accomplir ses objectifs. Le PSG et Al-Khelaïfi ont démontré que l’argent n’est pas leur problème. S’il avait fallu donner 200 millions de plus à Mbappé, ils les auraient donnés », affirme le président de la Liga, qui surenchérit sur le déséquilibre financier provoqué par le PSG. « Sur les 6 ou 7 dernières saisons, le PSG a perdu 1 milliard d’euros. Il rompt l’écosystème du football européen. Comment les autres clubs peuvent-ils être en concurrence avec quelqu’un qui perd 1 milliard d’euros ? C’est compliqué. »

Tebas revient aussi sur les sanctions imposées par l’UEFA dans le cadre du fair play financier qu’il juge bien maigres. « Sanctionné par l’UEFA ? 10 M€, pour le PSG et Nasser, c’est un café ! Les sanctions doivent être dissuasives et toucher aussi le sportif. Celles qui ont été prises ne le sont pas. Ces pénalités progressives ne fonctionnent pas, il faut sanctionner dès maintenant », a ajouté Tebas.