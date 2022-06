Pour lui, Sneijder avait clairement les moyens de devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Passé tout proche de remporter le Ballon d’Or en 2010 après sa saison exceptionnelle, Wesley Sneijder n’aura jamais décroché le Graal que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagé pendant plus d’une décennie. Aujourd’hui retraité à 38 ans, le Néerlandais estime toutefois qu’il aurait pu atteindre le niveau des deux GOATs avec une meilleure hygiène de vie.

« J’aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo », a lancé Sneijder dans une interviewé accordée au journaliste italien Gianluca Di Marzio. « Je n’en avais tout simplement pas envie. J’ai apprécié ma vie, j’ai peut-être pris un verre de vin au dîner par-ci par-là. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et ça me va. Ma carrière, cependant, a continué à être incroyable. »