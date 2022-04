Sur une autre planète en termes de performance sportive, Karim Benzema, dans un entretien accordé à Téléfoot, évoque sa relation avec Kylian Mbappé et met en garde sur ce qui pourrait lui faire arrêter le football.

« Avec Kylian, je ne vais pas dire qu’on a le même jeu mais on voit le football pareil. Rapide, en une touche, deux touches. S’il y a des moments où il peut centrer il centre. S’il faut tirer, Kylian tire simplement. Aujourd’hui il fait partie des meilleurs. Plus tu penses au jeu et tu respectes le foot, plus tu vas marquer de buts. Mais si tu ne penses que du but, et que tu tombes sur deux costauds défenseurs et ils te bloquent, c’est fini. Et là tu ne sais pas jouer au foot. Tu ne sais pas jouer en une touche, tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas jouer en deux touches, tu n’as que le but. Moi vu le foot que je pratique sur le terrain, je bouge beaucoup et forcément, les buts vont arriver. Parce que si tu as trois occasions et tu en mets une ou tu as deux occasions et tu en mets une, c’est bon. Je ne changerai jamais ma façon de jouer. Le jour où on me demande de changer ça, j’arrête le foot tout simplement« , a déclaré Karim Benzema dans un entretien accordé à Téléfoot.