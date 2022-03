Jamie Vardy, actuel joueur du Leicester, est au coeur d’une énorme polémique concernant le bien-être animal, après des propos qu’il aurait tenus sur le fait d’avoir un pingouin ou une girafe comme animal de compagnie.

« Cela semble étrange, mais j’ai essayé d’acheter un pingouin pour l’avoir dans mon jardin. Je n’en ai pas acheté. Cependant, j’ai découvert comment acheter une girafe et toutes sortes d’animaux », a en effet déclaré l’Anglais Jamie Vardy.

Des propos auxquels ont réagi des associations de défense animal, dont PETA. En effet, l’organisation a rappelé que détenir des pingouins comme animal de compagnie n’était pas autorisé, voir cruel, et que le footballeur« savait sûrement qu’ils ne sont pas des jouets ou des ornements pour un jardin et que la vente d’animaux exotiques est l’une des plus importantes sources de revenus criminels au monde. Ce sont les animaux qui en paient le prix », a déclaré Elisa Allen, l’une des dirigeantes de l’association.