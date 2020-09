Le Real Madrid a transféré l’attaquant colombien à Everton contre 25 millions d’euros.

Il ne restait plus qu’un an de contrat chez les Merengue à l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco, qui n’entrait plus dans les plans de Zinedine Zidane. Il était donc l’heure de partir. James Rodriguez prend la direction de l’Angleterre. Mais il ne rejoint pas un club du Big Four. C’est Everton qui lui tend les bras avec un contrat de deux ans, plus une troisième en option.

Chez les Toffes, Rodriguez va retrouver Carlo Ancelotti, sous les ordres duquel il avait déjà travaillé au Bayern Munich et au Real Madrid. C’est un nouveau départ pour le natif de Cucuta, désormais âgé de 29 ans.