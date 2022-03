Pour le journaliste Jean-Charles de Bono, Jacques-Henri Eyraud est assurément l’un des pires présidents de l’histoire récente de l’OM.

La semaine dernière, nos confrères du FCM ont tourné une émission consacrée à Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’Olympique de Marseille. L’occasion pour Jean-Charles de Bono d’enfoncer le clou et de rappeler que le club phocéen se porte beaucoup mieux depuis que Pablo Longoria a repris les rênes.

« Depuis qu’il n’est plus là, on gagne… Je suis très content qu’il ne soit plus à Marseille. Il fait son travail de l’ombre peu importe, je me rend compte d’une chose c’est qu’il y a beaucoup moins d’histoire depuis qu’il est parti et de biens meilleurs résultats. Alors qu’il reste ou il est c’est pas plus mal. la semaine dernière il y a eu des échanges entre les supporters, l’entraîneur, et la direction et bien cela a été réglé très rapidement. Ça ne dégénère pas , il y a du dialogue, des échanges. On a aujourd’hui un président qui aime l’OM et il faut aussi le dire. Je n’ai pas changé d’avis sur Eyraud. Ce n’est pas une personne qui peut apporter du bien à l’Olympique de Marseille, et à ses supporters. »