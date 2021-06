Coup d’envoi ce mercredi soir à partir de 21 heures pour le deuxième match de l’Italie à l’Euro 2020 face à la Suisse. Voici les compos probables.

Pour cette rencontre, Roberto Mancini devrait poursuivre et continuer sur la bonne voie avec un système en 4-3-3 et le possible retour de Marco Verratti. Un nouveau succès face à la Nati et les partenaires de Domenico Berardi décrocheront leur billet pour les huitièmes de finale. Les Transalpins défient des Suisses qui ont accroché le Pays de Galles pour leur entrée en lice 1-1. Après avoir pris les devants par Breel Embolo, les joueurs de Vladimir Petkovic ont été rejoints sur un but de Kieffer Moore.

La compo probable de l’Italie: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne.

La compo probable de la Suisse: Sommer – Elvedi, Akanji, Schar – Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez – Shaqiri, Embolo, Seferovic.