Il a réalisé un match énorme contre la Suisse, hier soir, Manuel Locatelli (23 ans), auteur d’un doublé, a séduit son sélectionneur Roberto Mancini.

« On aurait pu marquer plus tôt dans le match, mais cela reste une victoire méritée. Au début, on a eu un peu de mal à rentrer dans le match, qui était notre deuxième en cinq jours sous une forte chaleur. Ce n’était vraiment pas facile, mais je dédie cette qualification à tous les Italiens et à tous ceux qui souffrent. (…) Locatelli ? Il a fait un superbe match, ce n’est jamais facile de mettre un doublé en tant que milieu, surtout que le premier but vient d’une action magnifique, et je leur conseille toujours d’aller au bout. Il prend la lumière aujourd’hui, mais les garçons sont tous bons », a indiqué le technicien dans des propos rapportés par Sky Sport Italia.