l’Italie a rendez-vous avec son histoire ce soir à partir de 21 heures. Les hommes de Roberto Mancini défient la Belgique en quart de finale de l’Euro 2020 et voici les compos probables.

Buteur héroïque de la Nazionale lors du dernier match face à l’Autriche, Federico Chiesa devrait débuter dans le 11 italien à la place de Domenico Berardi qui sera sur le banc. Mancini pourra enfin compter sur le retour de Giorgio Chiellini en charnière centrale au coté de Leonardo Bonucci. Le milieu de terrain devrait être formé de par Barrella, Verratti et enfin Jorginho. Mancini devrait encore s’appuyer sur un 4-3-1-2.

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa – Immobile, Insigne.

Côté Belges, Roberto Martinez devra sans doute faire sans ses deux stars Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis sur blessure en huitième de finale face au Portugal. Ce soir, les Diables rouges évolueront en 3-4-3 avec un Romelu Lukaku en grande forme pour représenter l’attaque belge. Dries Mertens et Yannick Carrasco seront aussi-là pour accompagner le champion d’Italie. L’ancien joueur du PSG, Thomas Meunier évoluera sur le couloir droit, en tant qu’ailier. Axel Witsel, Youri Tielemans et Thorgan Hazard, buteur face aux Portugais devraient également débuter.

Belgique : Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier – Mertens, Lukaku, Carrasco.