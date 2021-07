Ce dimanche soir (21h), l’Angleterre accueille l’Italie sur la pelouse de Wembley pour une finale de l’Euro 2020 qui s’annonce passionnante.

Impressionnante lors de la phase de poules de l’Euro, l’Italie de Roberto Mancini aura eu du mal à se défaire de l’Espagne mardi dernier (1-1, 4-2 t.a.b). Les onze mêmes soldats que face à la Roja devraient être alignés dimanche. Le défenseur de Chelsea, Emerson, remplacera le malheureux Leonardo Spinazzola – victime d’une rupture du tendon d’Achille en quarts de finale, contre la Belgique (2-1) – sur le côté gauche. Auteur d’un but splendide contre l’Espagne, Federico Chiesa débutera en attaque aux côtés de Lorenzo Insigne et Ciro Immobile.

Pas de changement non plus dans le onze de départ des Three Lions. Le buteur Harry Kane sera épaulé par les virevoltants Bukayo Saka et Raheem Sterling sur les ailes. Jordan Pickford, qui a battu le record d’invincibilité de Gordon Banks avant d’encaisser son premier but de l’Euro en demi-finale contre le Danemark (2-1), sera chargé de repousser les assauts de la Squadra Azzura. Attention également au banc de Gareth Southgate avec quelques noms ronflants comme Jack Grealish, Jadon Sancho ou encore Marcus Rashford.