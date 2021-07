Face aux médias cet après-midi, le défenseur de la Juventus Turin a rappelé l’importance d’une victoire dimanche pour l’ensemble du peuple italien.



De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Italie ira défier l’Angleterre dimanche soir (21h) en finale de l’Euro 2020, Leonardo Bonucci a mis en garde les Three Lions. Il a également évoqué l’arbitre de la rencontre, qui aura une énorme pression sur les épaules après l’erreur de son homologue mercredi soir lors de la demi-finale Angleterre-Danemark.

« Une éventuelle victoire dimanche serait importante pour le football italien, pour les joueurs et pour la Fédération. Cela effacerait les années difficiles, ce serait une grande injection d’enthousiasme pour tout le peuple italien, même malgré la période que nous vivons. L’arbitrage ? Nous ne pensons qu’à jouer au football et à nous amuser. Le reste n’est que du blabla. Ce qui se passe sur le terrain sera le meilleur spectacle possible pour tout le monde, des joueurs à l’arbitre. Nous allons jouer dans leur maison, à Wembley, mais cela ne nous fait pas peur. »