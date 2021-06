Ce soir à partir de 21 heures, l’Equipe de France défie le Portugal pour une finale du groupe F dans cet Euro 2020. Un duel entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, deux phénomènes du ballon rond.

Justement Filippo Inzaghi a donné son analyse sur les deux hommes et considère, limite la star du Paris Saint-Germain, comme supérieur à CR7, sur certains points. Il s’attend à un duel incroyable entre deux des meilleurs joueurs de la planète. « Cristiano a cette capacité de comprendre vite où ira le ballon. Repensez au but contre l’Allemagne : son mouvement libère en théorie son partenaire et l’enferme au milieu des défenseurs adverses et au lieu de cela, les choses se passent exactement comme Cristiano l’avait prévu. Un but facile en exécution, mais exceptionnel en mouvement. Et Cristiano en fait beaucoup comme ça, avec un grand détachement, » juge Pippo Inzaghi.

Avant de revenir sur Mbappé : « Mbappé a ce changement de rythme. On dirait vraiment qu’il a des engrenages dans ses jambes. Mais j’aime encore plus la facilité avec laquelle il fait la différence même au mètre près : il est dévastateur dans les petits et grands espaces. Un phénomène. Pour le moment il semble un peu moins attiré par les buts que Cristiano. Mbappé est supérieur en dribble serré et en vitesse. Cristiano de la tête et dans le démarquage est inaccessible et frappe indifféremment à droite et à gauche avec la même efficacité, chose sur laquelle Mbappé peut encore grandir. »