Récemment champion d’Italie avec l’Inter Milan, Ashley Young pourrait aller voir ailleurs lors de ce mercato estival.

Comme le prouve les informations de « Sky Sports », le joueur de 35 ans est dans le viseur des Clarets de Burney qui évoluent en Premier League. En fin de contrat dans quelques jours, Young se retrouvera libre et l’équipe de Burnley semble apprécier son profil. La formation basée à Turf Moor propose à l’ancien joueur de Manchester United un bail d’une année incluant une option pour douze mois supplémentaires. Champion d’Italie avec les Nerazzurri, il sort d’une saison 2020-2021 à 34 matches toutes compétitions confondues , pour 26 rencontres de Serie A et un but.