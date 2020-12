L’ancienne gloire du football italien Christian Vieri n’a pas tari d’éloges sur Romelu Lukaku, le serial-buteur de l’Inter Milan. A l’heure actuelle, le transalpin a jugé que le Belge était au moins aussi fort que le rouleau compresseur Robert Lewandoski, avant de le placer au sommet de son podium des meilleurs buteurs au monde.

Le principal intéressé devrait apprécier l’hommage. Reconverti en tant que consultant pour la télé italienne, la légende Christian Vieri et son œil expert a encensé les qualités de Romelu Lukaku, monstrueux depuis le début de saison en Serie A. Pour l’ancienne gloire de la Squadra Azurra, le Belge fait aujourd’hui partie des meilleurs buteurs au monde. L’ancien nerazzurro juge que l’attaquant vedette de l’Inter Milan est largement sous-coté alors qu’il affiche une forme et des statistiques hallucinantes, et qu’il est au moins au même niveau que Robert Lewandoski, référence européenne en matière d’avant-centre. « Si Lukaku jouait pour le Bayern Munich, il marquerait autant de buts que Robert Lewandowski. Mais Lewa ne marquerait pas autant s’il jouait pour l’Inter. »

Vieri ne s’est pas arrêté là. Dans son élan, l’Italien est allé encore plus loin en livrant son podium actuel des plus grands buteurs du moment. « Pour moi, Lukaku est le meilleur attaquant du monde. Meilleur que Lewandowski, Suárez, Kane. Il est unique. Le premier est Lukaku, le second Haaland, le 3ème Lewandowski. Si vous mettez Lukaku au Bayern, il marquera 70 buts. »

Un avis tranché qui risque d’en rendre plus d’un sceptique mais qui aura le mérite d’être honnête et d’alimenter encore un peu plus les éternels débats dans la planète foot.