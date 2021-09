Ce mercredi soir, le Real Madrid se rend en Lombardie pour défier l’Inter Milan dans le cadre de la première journée de Ligue des champions. Voici les compos probables.

Favoris au coup d’envoi, le Real Madrid devrait se présenter dans un schéma en 4-3-3- avec un trio offensif Benzema, Hazard et Vinicius Jr. Luka Modric devrait être accompagné de Casemiro et Federico Valverde au milieu, alors que la défense centrale sera composée par Nacho et Eder Militão. En face, Simone Inzaghi devrait concocter un système en 3-5-2 avec un Marcelo Brozovic en position de milieu défensif. Edin Dzeko recruté au mercato évoluera devant en compagnie de Lautaro Martinez.

La compo officielle de l’Inter Milan : Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic – Dzeko, Lautaro Martinez.

La compo officielle du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Nacho, Alaba – Valverde, Casemiro, Modric – Vazquez, Benzema, Vinicius.