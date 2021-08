Meilleur joueur de la Serie A il y a quelques semaines, Romelu Lukaku se dirige aujourd’hui vers un retour en Angleterre avec les Blues de Chelsea. Justement, c’est là-bas que l’Inter a identifié son remplaçant.

Si l’on en croit les informations du « Daily Mirror », le club italien aurait comme objectif de recruter le buteur français de 25 ans Anthony Martial lors du mercato estival. Ancien lyonnais et Monégasque, il est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2024 et doit se relancer après une saison assez délicate. Nos confrères anglais précisent que l’opération pourrait être un prêt, ce qui conviendrait aux deux équipes à condition de rajouter une obligation d’achat dans ce deal. Recruté par Manchester United durant l’été 2015 pour la somme de 60 millions d’euros, le natif de Massy reste sur une saison avec 7 buts et 9 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Affaire à suivre…