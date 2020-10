Romelu Lukaku est devenu un joueur pilier de l’Inter Milan depuis son arrivée en 2019. Et s’il en est là, c’est aussi grâce à son entraîneur Antonio Conte, à qui il a adressé un bel hommage.

“Il m’a amélioré en tout. Si quelqu’un veut jouer pour Conte, il doit comprendre qu’il fera de nombreux sacrifices, en termes de technique et de physique. Avec lui sur le bord du terrain, vous vous sentez très fort… J’avais besoin de gagner quelque chose et je savais que lui et l’Inter m’aideraient. Mais seul le terrain doit parler, c’est là que les victoires sont obtenues“, a déclaré Lukaku dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.