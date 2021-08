Après avoir recruté le jeune Boubakary Soumaré de Lille, Leicester prépare un gros coup en recrutant deux cadres du vestiaire de l’Inter Milan.

Rien ne va plus à l’Inter Milan. Sacré champion d’Italie la saison dernière, le club Lombard se retrouve dans une situation financière catastrophique à cause de la pandémie de Covid-19. Pour renflouer les caisses, le président Steven Zhang n’a pas trouvé d’autre moyen que de vendre les stars de son effectif. Après Achraf Hakimi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain pour 70 millions d’euros (bonus compris), c’est au tour de Romelu Lukaku de faire sa valise direction Chelsea contre un énorme chèque de 115 millions d’euros. Son partenaire d’attaque, Lautaro Martinez serait également pisté par Arsenal et Tottenham.

Mais ce n’est que le début de la grande braderie. En effet, le média numérique Inter Live annonce que le club de Leicester espère faire un coup double cet été en recrutant Marcelo Brozovic (28 ans) et Stefan de Vrij (29 ans). Deux cadres du vestiaire dont la valeur cumulée atteint les 90 millions d’euros à en croire le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si les Foxes auront les moyens de débourser autant d’argent pour recruter deux joueurs dont les noms figurent sur la shortliste de Brendan Rodgers.