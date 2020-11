Milieu de terrain danois de l’Inter Milan, Christian Eriksen est en difficulté avec le club lombard et confie son mal-être.

« Ce n’est pas ce dont je rêvais. Tous les joueurs veulent jouer autant que possible, mais c’est l’entraîneur qui décide qui doit être sur le terrain. C’est une situation étrange, car les fans veulent me voir jouer davantage et moi aussi, mais l’entraîneur a des idées différentes et en tant que joueur, je dois respecter cela. » Indique l’ancien joueur des Spurs de Tottenham pour la chaîne danoise « TV2 ».

S’il venait à faire sa valise, Eriksen ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau challenge car le Paris Saint-Germain et le Milan AC apprécient son profil. Affaire à suivre…