Transféré à l’Inter Milan lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen est revenu sur son avenir.

L’international danois est heureux en Italie, mais ne serait pas contre un départ s’il venait à ne plus faire partie des plans d’Antonio Conte.

“Je ne veux pas rester sur le banc toute la saison. J’espère que ce n’est pas l’intention de l’entraîneur ou du club. Ca va être une saison chargée, beaucoup de matchs sont au programme et j’espère jouer. Ce n’est jamais agréable de s’asseoir sur le banc et on a tendance à être moins patient. Il y a beaucoup d’attentes, les gens pensaient que j’allais faire la différence à chaque match, mais cela ne s’est pas produit. C’est pourquoi ils me regardent différemment. J’ai eu des hauts et des bas après le confinement. J’ai bien commencé avec l’Inter et je vis maintenant une nouvelle situation.” Explique-t-il dans le “Telegraph”.

Sous contrat jusqu’en 2024, le Danois de 28 ans a disputé deux matchs cette saison, sur trois possibles, dont un seul en tant que titulaire.