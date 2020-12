Ce mardi, Christian Vieiri et Antonio Cassano ont dézingué Antonio Conte pour sa gestion de Cristian Eriksen à l’Inter Milan.

Si l’Inter Milan brille en Italie, portée par son buteur inarrêtable Romelu Lukaku, en pointant au deuxième rang au classement juste derrière le rival historique de l’AC Milan, la situation en coulisses n’est pas aussi réjouissante. Remis en cause pour sa gestion du talentueux Cristian Eriksen, entré en jeu dans le temps additionnel face à Bologne ce week-end, Antonio Conte est dans le collimateur de plusieurs légendes du football italien. Christian Vieri et Antonio Cassano ont descendu les décisions controversées du coach de l’Inter Milan.

Dans un live « Bobtv », Vieri a posé les bases d’entrée. « Moi je ne serai même pas rentré sur le terrain. A la 91ème minute, impossible. J’aurais pris le coach dans le vestiaire et je lui aurais expliqué ma façon de penser » s’est scandalisé l’ancienne gloire de la Juventus. Dans la foulée, Cassano a embrayé le pas. « Si on m’avait fait quelque chose comme ça, j’aurais brisé le vestiaire. C’est humiliant et une attaque personnelle ». Ambiance.