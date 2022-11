Pour renflouer les caisses du club, l’Inter Milan s’attend à vendre Correa et Dumfries pour 75 millions d’euros cet hiver.

Malgré une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions arrachée devant le FC Barcelone, l’Inter Milan a toujours des soucis financiers à régler. Ainsi, le média italien Calciomercato rapporte dans son édition du jour que les Nerazzurri ont déjà planifié deux départs au prochain mercato hivernal : ceux de Joaquin Correa et Denzel Dumfries.

L’Argentin n’est pas titulaire cette saison sous les ordres de Simone Inzaghi et l’Inter s’attend à recevoir 25 millions d’euros dans une hypothétique vente en janvier. Le défenseur latéral néerlandais, quant à lui, est un titulaire régulier. Toutefois, il fait des envieux en Premier League (Chelsea, Manchester United) et ne sera pas retenu contre une somme avoisinant les 50 millions d’euros. Deux départs pour un total de 75 millions d’euros, donc. De quoi renflouer les caisses du club et même financer quelques arrivées.