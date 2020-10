Invités à l’anniversaire de la mannequin Cindy Bruna, le deux joueurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Marco Verratti, se sont attiré les foudres d’internet à cause d’une photo avec la jeune mannequin.

Les deux stars du PSG, Kylian Mbappé et Marco Verratti se sont visiblement bien amusés ce week-end. Invités à l’anniversaire de la mannequin Cindy Bruna, les deux joueurs en ont même oublié les gestes barrières. En atteste cette photo du buteur Français, entouré de son coéquipier italien et de la mannequin française de 26 ans. Un cliché publié sur les réseaux sociaux de la jeune femme et qui a immédiatement scandalisé les internautes.

« Les gestes barrières ne sont pas respectés @k.mbappe et @marco_verratti92 vous êtes des joueurs professionnels et vous allez à une soirée sans respecter les gestes barrières alors que y’a pas si longtemps @k.mbappe disait respecter les gestes barrières mdr », « Toujours le même constat… l’argent n’a rien à cirer du Covid », « Extra la distanciation pour le Covid », « Et la distanciation sanitaire dont on n’arrête pas de nous parler ? » peut-on ainsi lire dans les commentaires sur Instagram.