Alors que tout semblait bouclé pour un transfert de CR7 à Manchester City, ce sont les Red Devils de Manchester United qui reviennent à la charge !

Ole Günnar Solskjaer a confirmé en conférence de presse que les Red Devils sont en contact avec Cristiano Ronaldo. Il laisse la porte ouverte à un retour du prodige portugais à Old Trafford. « Nous avons toujours eu une bonne relation. Nous lui avons parlé. S’il quitte la Juventus, il sait que nous sommes là. » Manchester United est ainsi pleinement dans la course pour Cristiano Ronaldo. « Cristiano est une légende de ce clu et le meilleur footballeur de l’histoire si vous me demandez mon avis. J’ai eu la chance de jouer avec lui. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe. Tous ceux qui ont joué avec Cristiano ont un faible pour lui », ajouté l’entraîneur norvégien, ancien Red Devil lui-même.

Quelques minutes plus tard, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que Manchester United était en contact direct avec Jorge Mendes et l’entourage du joueur depuis la nuit dernière pour tenter de conclure l’affaire. Le feuilleton prend une autre tournure inattendue, à quelques heures de la clôture du mercato !