Romelu Lukaku est revenu sur les conditions de son transferts à Chelsea cet été pour 115 millions d’euros.

« L’Inter m’a sorti de la merde, je ne serais parti que pour Chelsea. Je ne voulais pas la faire à l’envers à l’Inter », a expliqué le Belge. C’est parce qu’il a eu cette attitude que le club italien a pu obtenir le maximum sur ce transfert. « Ils ont d’abord fait une offre 100 millions d’euros. Puis 105 millions, 105 millions plus Marco Alonso. Ensuite, ils ont offert 110 millions et Davide Zappacosta, mais l’Inter a dit non. » Après cette offre refusée, Lukaku a changé de ton : ok il voulait que l’Inter gagne le maximum… mais il voulait partir pour Chelsea ! « Après l’entraînement, je suis allé dans le bureau du coach Inzaghi. Je ne voulais pas ruiner l’atmosphère mais je n’étais déjà plus à Milan dans ma tête. Alors je lui ai demandé de trouver un accord. » Les deux clubs se sont donc finalement entendus sur 115 millions d’euros.