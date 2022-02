« Avant que le Real Madrid ne marque, j’ai tiré un coup franc. Casemiro et Marcelo, qui connaissaient bien les Brésiliens, ont prévenu que je tirais fort. Alors Cristiano Ronaldo est venu vers moi et m’a dit : « tu vas échouer ». Je m’en foutais. J’ai tiré et le ballon est même passé très près du but, je n’ai pas raté grand-chose. Mais ensuite, le Real Madrid a obtenu un coup franc et je suis arrivé à côté de Ronaldo et je lui ai dit la même chose. Et il a répondu : ‘regarde le but’… Il a marqué. Je l’ai regardé et j’ai pensé: ‘Ce misérable est une sorcière, il ne peut pas le faire’ », en a rigolé Edílson Mendes dans l’émission Central do Mercado.

Pour rappel, le Real Madrid finirait par remporter la finale (1-0), grâce à ce but sur coup franc du Portugais.

