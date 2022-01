Pour les incidents qui ont eu lieu lors de la rencontre du 21 novembre dernier entre Lyon et Marseille, les Gones avaient écopé d’un point de retrait ferme, et le match à rejouer à huis clos. Une sanction jugée insuffisante par les Marseillais qui ont fait appel mais cette dernière vient d’être rejetée par la Fédération Française de Football, selon les informations de l’Equipe.

Cet Olympico du 21 novembre dernier fait toujours parler de lui. Pour rappel la rencontre entre l’OL et l’OM avait été interrompu après le jet de bouteille d’un supporter sur Dimitri Payet. La LFP avait alors infligé, quelques semaines plus tard, une sanction d’un point de pénalité ferme à Lyon et le match à rejouer à huis clos. Des sanctions jugées insuffisante par Marseille qui a fait appel de cette décision pour récupérer les trois points de la victoire sur tapis vert. Selon les informations de l’Equipe, la FFF aurait rejeté cet appel estimant que cette demande était « irrecevable ».