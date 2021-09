La prochaine journée de Ligue 1 pourrait se jouer sans la plupart des internationaux sud-américains. Et cette trêve a aussi vu le PSG perdre Mbappé sur blessure.

En effet, la 10e journée des qualifications à la Coupe du monde a été programmée dans la nuit de jeudi à vendredi. Un délai qui semble très court pour faire revenir les Parisiens Neymar, Messi, Di Maria, Marquinhos, à temps.

Pour rappel, dès samedi, le PSG reçoit Clermont. Quant-à Mbappé, il a été touché au mollet contre la Bosnie et ne devrait pas être apte non plus.