Quelques jours séparent encore le Classico qui aura lieu ce dimanche à 21h au Parc des Princes. L’occasion pour Jérome Rothen de livrer son sentiment sur la rencontre au micro de RMC Sport, et le moins qu’on puisse dire est que le consultant ne s’est pas montré tendre avec les Parisiens.

Selon l’ex joueur de la capitale, Marseille pourrait créer la surprise ce dimanche en raison de l’approche passive des joueurs du PSG en vue du Classico, qui reste un évènement incontournable de la Ligue 1 chaque saison. De ce fait, Jérome Rothen s’est montré assez incisif avec les hommes de Mauricio Pochettino « Cette équipe du PSG est comme ça. La majorité des joueurs ne peut pas se transcender, faire plus d’efforts collectifs. Ils ne pensent qu’à leur gueule et au bout d’un moment ça va les frapper en plein visage. Je ne dis pas que les Parisiens vont perdre, car ils sont très forts offensivement, mais dans ce match, si Marseille est bien organisé et solide, attention à ce que ça ne tourne pas mal pour le Paris Saint-Germain. » a déclaré le consultant avant de déclarer que les Parisiens n’accordent que très peu d’importance au Classico.

« Ça me fait mal de parler ainsi du PSG. Mais Neymar, Messi, Paredes, Herrera, Danilo, Hakimi… Vous croyez vraiment que la rivalité avec Marseille est ancrée dans leur tête ? Personne ne leur répète, ils n’en ont rien à carrer. Les Marseillais, on les entend. Ils sont déjà dans leur match. À l’époque, s’il y avait eu les moyens de communication qu’on a aujourd’hui, les trois quarts des Parisiens auraient déjà communiqué. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on a ? À part Mbappé qui parle du match ? Ils n’en ont rien à faire du match. Est-ce normal ? Est-ce normal qu’on n’entende pas Leonardo ni le président ? Au bout d’un moment, si vous voulez que les gens vous encouragent, faites un minimum d’efforts. »