Pour encore renforcer l’effectif de Galtier, le PSG pourrait se positionner sur le dossier Ilkay Gündogan.

Bientôt en fin de contrat avec Manchester City, Ilkay Gündogan (32 ans) commence à attirer l’attention des plus grandes écuries de la planète. À en croire les informations de Relevo, le Bayern Munich, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain sont très attentifs à la situation de l’Allemand. Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, est un grand fan du joueur et son arrivée libre à l’été 2023 serait l’un des objectifs du Portugais.

Reste à savoir si Manchester City douchera ou non les espoirs parisiens avec une potentielle offre de prolongation de contrat. En parallèle, les Sky Blues pistent un autre milieu de terrain allemand : Toni Kroos, également lié au Real Madrid jusqu’en 2023. Affaire à suivre…