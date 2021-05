Ilkay Gündogan, milieu de terrain de Manchester City, s’est livré avant la finale de la Ligue des champions samedi (21 heures) face à Chelsea.

« Contre Monaco, il y a quelques années, on prend trois buts à domicile. Quand on a joué contre Tottenham et qu’ils nous éliminent, on prend aussi trois buts à domicile. Quand on a affronté Lyon, on a encaissé trois buts. Cette saison, nous avons progressé défensivement, on encaisse moins de buts, ça nous aide à gagner encore plus. Je sens qu’on est très fort, très solide, et c’est tellement important dans les moments cruciaux, surtout dans les phases à élimination directe et dans les grands matches », a indiqué le joueur.

Et de poursuivre : « Être capable de bien défendre, de ne pas trop concéder d’occasions, est évidemment un avantage. Mais honnêtement, c’est aussi le cas pour Chelsea, qui semble très solide derrière et qui encaisse peu de buts. Peut-être que samedi, l’équipe qui l’emportera sera celle qui sera capable de faire céder un adversaire qui défendra à un très haut niveau. »