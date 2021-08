Toujours en conflit avec sa direction, Ilaix Moriba serait déjà en train de négocier avec certains cadors européens.

Véritable révélation du FC Barcelone la saison dernière, Ilaix Moriba pourrait rapidement prendre la porte du club catalan. Cet été le milieu de terrain de 18 ans a été relégué en réserve car il refuse toujours de prolonger son contrat, qui se termine en juillet 2022. De quoi susciter l’inquiétude en interne car après le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain, le club catalan pourrait perdre l’un de ses talents les plus prometteurs pour 0€.

Une situation délicate dont plusieurs cadors européens espèrent profiter. C’est notamment le cas de Manchester United qui aurait déjà fait une offre de contrat concrète au joueur d’après les informations de 90Min. Ilaix Moriba serait perçu par le board mancunien comme un remplaçant idéal à Paul Pogba, toujours en étroite discussion avec le PSG et le Real Madrid. Mais comme pour le dossier Eduardo Camavinga, Manchester United ne sera pas tout seul sur le coup. Le jeune catalan est pisté depuis bien longtemps par Manchester City et Chelsea.

Le média 90Min ajoute que Liverpool, Arsenal et Tottenham auraient tous contacté les représentants de Moriba et qu’il serait aussi sur les radars de 4 autres écuries de Premier League : West Ham, Leicester, Wolverhampton et Everton. Bref, Ilaix Moriba pourrait quitter le Barça cet été ou l’été suivant et il ne manque pas de prétendants.