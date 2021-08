Pour Walid Acherchour, le PSG doit laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid.

« Il veut partir au Real Madrid, c’est le club de ses rêves. Le PSG ne doit pas retenir un joueur qui ne veut plus jouer dans son club. En terme de gouvernance, c’est quand même problématique. Aujourd’hui, Mbappé a son excuse pour partir, et il ne prolongera pas. Il ne veut pas. A la place de Nasser, je le laisse partir et je prends Haaland. Mbappé ne veut plus jouer dans mon club. Que ce soit moralement, financièrement, ou sportivement, quel est l’intérêt du PSG de le retenir? A part si c’est pour jouer les négociations jusqu’au bout, pour aller chercher 190 millions d’euros », a indiqué le chroniqueur de l’After Foot sur RMC.