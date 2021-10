Si l’équipe première du TFC a déroulé samedi contre Auxerre (6-0), les autres équipes du club de la ville rose ont fait de même, voire mieux.

On peut dire que les filets ont tremblé ce weekend à Toulouse. Des moins de 14 ans aux professionnels en passant par les féminines, les équipes du TFC ont inscrit 69 buts le weekend dernier, selon le site les Violets. Si l’équipe professionnelle a montré la voie samedi à 15h contre Auxerre en s’imposant 6-0, les féminines ont fait mieux dimanche sur le terrain annexe du Stadium où elles se sont imposées 10-0 face à Auch en Coupe de France.

Mais ce n’est pas le plus gros carton toulousain du weekend. En effet, ce sont les équipes jeunes qui ont le plus martyrisé leurs adversaires. Les U15 ont infligé un cinglant 22-0 à l’Entente du Vaurais pendant que les U14 s’imposaient tranquillement 13-0 contre Figeac Capdenac. En revanche, les U19 se sont inclinés à domicile face à Cannes (0-2) mais restent malgré tout en tête de leur championnat, devant Nice, Saint-Etienne et Monaco.