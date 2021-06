Auréolé partout où il passe, Kingsley Coman pourrait bien quitter la Bavière. Si un intérêt de Manchester United est bien réel, ce serait plutôt des frictions entre la direction du Bayern et le tricolore qui scelleraient son destin.

Auteur d’une nouvelle superbe saison, 8 buts et 15 passes décisives en 36 matchs, Kingsley Coman est pourtant sur le départ au Bayern Munich. En fin de contrat en 2023, le club allemand et l’international français n’ont pas su se mettre d’accord sur une prolongation de contrat. Des négociations qui ont fait naître des frictions entre les deux entités. Suffisant pour que le divorce soit consommé. Un journaliste allemand de SkySports nous dévoile les coulisses de ces altercations.

Uli Köhler : « Kingsley Coman a récemment pris un nouvel agent, Pini Zahavi, qui est réputé pour être trop gourmand. On est en pleine crise du Covid-19, le club n’a pas tant d’argent que ça, le Bayern Munich ne veut pas finir comme le Barça ou le Real Madrid avec plus d’un milliard de dettes. Ce n’est pas la politique du Bayern. C’est normal que Coman demande plus, tout le monde fait ça mais il ne peut pas être aussi gourmand avec le Bayern. Le club lui a offert un contrat d’un million d’euros supplémentaires par an, il devrait être content de cette proposition. Mais cela ne lui suffit pas alors c’est simple, il doit suivre les traces d’Alaba et quitter le club. C’est un très bon joueur et un excellent gars mais il n’a pas le statut de superstar.«

Plusieurs clubs sont désormais à l’affût de la situation du Français dont notamment Manchester United.