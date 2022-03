De retour sur le devant de la scène après des débuts compliqués, Victor Osimhen s’éclate et attise l’intérêt de multiples écuries à travers le continent. Cet hiver, pour tenter de devancer la concurrence, Newcastle United a formulé une offre de 120 millions d’euros.

Véritable révélation à Charleroi puis au LOSC, Victor Osimhen s’est rapidement envolé pour l’Italie et Naples après un transfert avoisinant les 70 millions d’euros. Mis en difficulté lors des premiers mois d’adaptation, le Nigérian illumine désormais le Stade Diego Armando Maradona. En 24 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Napolitain a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives. Un retour fracassant le buteur qui attise désormais l’intérêt des plus grandes écuries européennes.

Pisté par le Real Madrid en cas d’échec sur les dossiers Kylian Mbappé et / ou Erling Braut Haaland, Victor Osimhen était en fait la priorité de Newcastle United. Selon les dernières révélations du Daily Express, Newcastle United aurait formulé une offre de 120 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal afin de le déloger de sa prison napolitaine. Une proposition exorbitante qu’aurait pourtant refusée Aurelio De Laurentiis. Le président du Napoli souhaiterait conserver son buteur de 23 ans et construire le futur de son écurie autour de lui. En course pour le titre en Serie A, Naples retrouve de l’ambition.