À trois journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille va désormais se concentrer sur la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le président marseillais espère vraiment accéder à l’Europe la saison prochaine et ce serait un souci en moins à gérer. Aujourd’hui, l’Espagnol doit aussi trouver une solution avec un autre joueur du club.

Prêté par le club de Ligue 1 au Benfica Lisbonne au Portugal cette saison, Nemanja Radonjic devrait revenir dans les Bouches du Rhône. L’ailier droit international serbe n’a pas du tout convaincu les dirigeants lisboètes comme le précise ce samedi ‘A Bola.’ Avec seulement 6 petits matchs disputés sur 29 possible, il n’a jamais été en mesure de s’imposer et l’OM va devoir le rapatrier dès la fin de son prêt. Un retour éclair car le club phocéen tentera très certainement de le vendre pour faire rentrer un peu d’argent dans les caisses et éviter de laisser partir un nouveau joueur librement. Rappelons que celui qui a signé dans le sud de la France contre 12 millions d’euros en 2019 est sous contrat avec le club de Ligue 1 jusqu’en juin 2023.