En club comme en sélection, Antoine Griezmann est au cœur des tourmentes. Jugé hors de forme son niveau et sa présence chez les Bleus sont remis en question par l’ensemble de la twittosphère et de la presse sportive qui commencent à s’interroger.

De retour à l’Atlético de Madrid après un passage vivement critiqué au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est pas parvenu à profiter d’un retour dans un environnement qu’il connaît à la perfection pour rebondir. Auteur d’une saison contrastée avec 8 buts et 7 passes décisives à son actif avec les Colchoneros, le Français n’a plus marqué depuis 1387 minutes de jeu, club et sélection confondues. Une mauvaise dynamique et un manque de forme qu’a confirmé Didier Deschamps en conférence de presse.

« Antoine, je savais qu’il n’allait pas jouer tout le match. Comme il avait déjà fait 30 minutes en Croatie, il a eu une heure de jeu. Il sait bien, et je ne vais pas vous dire ça car vous allez en rajouter certainement, qu’il n’est pas au meilleur de sa forme. Evidemment. Cela se ressent dans son jeu et dans son influence dans l’animation offensive de notre équipe », avait déclaré Didier Deschamps suite au nul concédé par les Bleus face à l’Autriche. Confrontation à l’issue de laquelle le Français a reçu la note de 3 dans l’Equipe.

Des performances qui attise de vives critiques sur les réseaux alors qu’Antoine Griezmann est au cœur d’un débat houleux. Le Français mérite-t-il toujours sa place chez les Bleus ? Une interrogation auquel tente de répondre Talk My Football lors de l’une de ses dernières vidéos en soulevant plusieurs points qui pourraient remettre en question le position du plus défensif des attaquants en équipe de France.